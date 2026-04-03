Росица Денчева срази бивша полуфиналистка на "Ролан Гарос"

  • 3 апр 2026 | 13:57
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева продължава силното си представяне на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 19-годишната българка записа пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл.

Денчева постигна успех с 6:3, 7:6(4) срещу 32-годишната италианка Мартина Тревизан - полуфиналистка от „Ролан Гарос“ през 2022 година и бивша номер18 в световната ранглиста на WTA. Двубоят продължи точно два часа.

Българката започна силно и поведе с 5:2 в първия сет, който затвори без проблеми. Във втората част тя отново стартира добре, спечелвайки първите два гейма, но позволи обрат до 2:4. Тя обаче успя да изравни - 4:4, а след размяна на още по два пробива се стигна до тайбрек. В него националката доминираше, взе аванс с 4:0 и при 6:4 реализира първия си мачбол, за да приключи срещата.

Преди този двубой Денчева постигна още четири победи - по две в квалификациите и в основната схема, като затвърди отличната си форма.

В спор за място на финала тя ще се изправи срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Българката вече има успех срещу тази съперничка след трисетова битка на турнир в Гърция в началото на март.

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 1700
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 349
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 467
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 666
  • 0
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1317
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1018
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56534
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210088
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 432
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38773
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1322
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16173
  • 4