Росица Денчева срази бивша полуфиналистка на "Ролан Гарос"

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева продължава силното си представяне на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 19-годишната българка записа пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл.

Денчева постигна успех с 6:3, 7:6(4) срещу 32-годишната италианка Мартина Тревизан - полуфиналистка от „Ролан Гарос“ през 2022 година и бивша номер18 в световната ранглиста на WTA. Двубоят продължи точно два часа.

Българката започна силно и поведе с 5:2 в първия сет, който затвори без проблеми. Във втората част тя отново стартира добре, спечелвайки първите два гейма, но позволи обрат до 2:4. Тя обаче успя да изравни - 4:4, а след размяна на още по два пробива се стигна до тайбрек. В него националката доминираше, взе аванс с 4:0 и при 6:4 реализира първия си мачбол, за да приключи срещата.

Преди този двубой Денчева постигна още четири победи - по две в квалификациите и в основната схема, като затвърди отличната си форма.

В спор за място на финала тя ще се изправи срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Българката вече има успех срещу тази съперничка след трисетова битка на турнир в Гърция в началото на март.