  3. Двама свързани с ЦСКА кандидати за треньор на Румъния

Двама свързани с ЦСКА кандидати за треньор на Румъния

  • 3 апр 2026 | 13:31
Двама свързани с ЦСКА кандидати за треньор на Румъния

Легендарният Георге Хаджи е фаворит да поеме националния отбор на Румъния, съобщават колегите от Gazeta Sporturilor. Очаква се на 8 април да стане ясно името на наследника на Мирча Луческу, като по-рано днес в Букурещ е имало заседание на техническата комисия към Румънската футболна федерация. От почти десет години технически директор на централата е някогашният наставник на Ловеч Михай Стойкица.

Основен конкурент на Хаджи се явява бившият старши треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску, син на славния Ангел Йорданеску - Генерала. Сред имената с по-малки шансове за поста са Адриан Муту, Козмин Оларою, който е начело на ОАЕ, Мирел Радой, Разван Луческу, който води ПАОК на Кирил Десподов, и бившият нападател на ЦСКА Даниел Панку, който игра за "армейците" през 2010 г.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 3586
  • 2
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 813
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 344
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 348
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 838
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56452
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209985
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 406
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38728
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1295
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16109
  • 4