Двама свързани с ЦСКА кандидати за треньор на Румъния

Легендарният Георге Хаджи е фаворит да поеме националния отбор на Румъния, съобщават колегите от Gazeta Sporturilor. Очаква се на 8 април да стане ясно името на наследника на Мирча Луческу, като по-рано днес в Букурещ е имало заседание на техническата комисия към Румънската футболна федерация. От почти десет години технически директор на централата е някогашният наставник на Ловеч Михай Стойкица.

Основен конкурент на Хаджи се явява бившият старши треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску, син на славния Ангел Йорданеску - Генерала. Сред имената с по-малки шансове за поста са Адриан Муту, Козмин Оларою, който е начело на ОАЕ, Мирел Радой, Разван Луческу, който води ПАОК на Кирил Десподов, и бившият нападател на ЦСКА Даниел Панку, който игра за "армейците" през 2010 г.