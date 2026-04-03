Ромарио пред Касияс: Бих взел Стоичков на карнавала в Рио

Бившият нападател на Барселона Ромарио призна, че би взел Христо Стоичков измежду всичките си някогашни съотборници в каталунския състав на карнавала в Рио де Жанейро. Това той заяви в подкаста на Икер Касияс Bajo los palos.

Легендарният вратар припомни прословутата история как веднъж Ромарио помолил Йохан Кройф да му позволи да посети популярния карнавал в Рио. Изискването на треньора било в предстоящия мач нападателят да отбележи два гола, като той наистина го направил, след което веднага поел към летището. Затова Касияс попита бразилеца: “Ако сега пред входа на “Камп Ноу” те очаква същата кола със запален двигател, за да те заведе на легендарен купон - кой съотборник никога не би взел със себе си, защото би ти съсипал вечерта, и кой би искал да те придружи?” Без да се замисли, Ромарио отговори, че би взел Стоичков със себе си. От друга страна, той назова двама съотборници, които не би взел за придружители: Роналд Куман и Андони Субисарета. “Не, че са лоши хора и не ми харесват. Напротив, с тях бяхме много близки, но те просто не са по нощите. Предпочитам хора, на които би им харесала нощта, както на мен”, обясни световният шампион от 1994 година.