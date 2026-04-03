Джесика Пегула постигна нова победа в Чарлстън след обрат

Водачката в схемата и шампионка от миналата година Джесика Пегула се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 500 в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 2 300 000 долара.

Представителката на домакините надигра 14-ата в схемата Елизабета Кочарето (Италия) след обрат с 1:6, 6:1, 7:6(1) за два часа и седем минути.

Пегула трябваше да наваксва изоставане от 0:3 и 1:4 в третия сет, за да стигне до тайбрек, в който ликува.

@JPegula wastes no time getting herself back into the match, taking the second set against Cocciaretto 6-1 and forcing a decider. #CharlestonOpen — wta (@WTA) April 2, 2026

Противничка на американската тенисистка в следващия етап ще бъде седмата поставена Диана Шнайдер (Русия), която се наложи убедително над деветата в схемата представителка на Канада Лейла Фернандес с 6:3, 6:0.

Diana Shnaider books her place in the quarterfinal, defeating Fernandez in straight sets #CharlestonOpen — wta (@WTA) April 2, 2026

Третата поставена Белинда Бенчич от Швейцария също достигна до четвъртфиналите след успех над 13-ата в схемата Сара Бейлек (Чехия) със 7:6(4), 6:2 за час и 48 минути игра. В спор за достигане до полуфиналите тя ще срещне петата поставена Мадисън Кийс (САЩ). Кийс се справи със съпротивата на унгарката Анна Бондар с 6:2, 7:5.

The quarterfinals awaits Belinda Bencic as she makes it 20 victories in Charleston, defeating Bejlek in straight sets.

#CharlestonOpen — wta (@WTA) April 2, 2026

В четвъртфинален двубой ще се противопоставят четвъртата в схемата Ива Йович от САЩ, която отстрани сънародничката и 16-ата поставена София Кенин със 7:5, 7:5 и елимиринаралата испанката Паула Бадоса Анна Калинская. Осмата поставена рускиня надделя над Бадоса с 6:4, 6:2 за час и 16 минути игра.

Iva Jovic defeats Kenin in straight sets 7-5, 7-5 and books her ticket into the quarterfinals. #CharlestonOpen — wta (@WTA) April 3, 2026

Юлия Стародубцева (Украйна) ще играе срещу МакКартни Кеслър (САЩ) в опит да влезе в топ 4. Стародубцева победи категорично Рената Сарасуа (Мексико) с 6:1, 6:0, докато Кеслър постигна успех над 17-ата в схемата Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:0, 3:6, 6:4 в мач, продължил два часа и три минути.

