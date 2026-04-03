Тиафо бие в Хюстън пред погледа на Кевин Дюрант

Вторият поставен Франсис Тиафо се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите АТР 250 в Хюстън (САЩ) с награден фонд 700 045 долара.

Представителят на домакините се наложи над Ринки Хиджиката от Австралия с 6:4, 3:6, 6:2 пред погледа на звездата от НБА Кевин Дюрант, а двубоят продължи два часа и 29 минути.

Houston, we have liftoff 🚀@FTiafoe kicks off his clay season with a high-quality 6-4, 3-6, 6-2 win over Hijikata.#USClay pic.twitter.com/9KSs7Q7cZ7 — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2026

Ранен пробив в третия сет донесе спокойствие на американеца, който приключи мача с нов пробив за 6:2.

“Първият мач на клей определено беше забавен. Правех някои неща, които за характерни за играта на твърда настилка и се опитвах да се пренастроя. Щастлив съм, че продължавам напред и ще получа още един шанс да играя малко по-добре утре”, заяви 28-годишният Тиафо.

Съперник на Тиафо, който е шампион от 2023-а и финалист от последните две години, в спора за достигане на полуфиналите ще бъде друг представител на Австралия Алексей Попирин, който отстрани седмия поставен Алекс Микелсен (САЩ) с 6:0, 4:6, 6:1 за час и 45 минути игра.

Rounding out the final 🎱@AlexeiPopyrin99 completes the QF lineup in Houston with a 6-0 4-6 6-1 win over Michelsen.#USClay pic.twitter.com/d6dK57uid4 — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2026

След равенство в първите два сета Микелсен изравни за 1:1 в началото на третата част, но последва серия от пет поредни гейма за Попирин, който приключи убедително срещата в своя полза.

Третият в схемата Лърнър Тиен (САЩ) от своя страна се класира за първия си четвъртфинал на клей след успех над друг американец Нишеш Басавареди с 6:3, 3:6, 6:1 за два часа и две минути.

След победата 20-годишният тенисист написа на камерата: “Удвоих победите си на клей днес”, визирайки баланса си от 1-6 на червена настилка в тура преди началото на турнира в Хюстън.

Milestone moment ✨



Learner Tien reaches his 10th ATP Tour QF & first on clay by defeating Basavareddy 6-3 3-6 6-1 in Houston.#USClay pic.twitter.com/yTjEphATRZ — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2026

Тиен имаше 15 възможности за пробив, като реализира три, за да подобри баланса си до 3-0 в съперничеството си с Басаварели.

Следващият противник на Тиен ще бъде 24-годишният Роман Андрес Буручага (Аржентина), който елиминира петия поставен Брандън Накашима от САЩ с 6:4, 2:6, 6:4 в мач, продължил два часа и девет минути.