Николай Желязков: Не мога да не съм доволен

  • 2 апр 2026 | 20:56
Шампионът Левски София постигна категорична победа над ЦСКА с 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) в първия полуфинален плейоф от efbet Супер Волей.

„Сините“ доминираха в огромни периоди от срещата и заслужено се поздравиха с успеха, с който вече водят и с 1-0 в серията.

Полуфиналните серии се играят до 3 победи от 5 мача.

Това е 13-а поредна победа за Левски над ЦСКА, като „армейците“ за последно са се радвали през 2022-а година.

Левски с 13-а поредна победа над ЦСКА

„Смятам, че във всички елементи от играта се представихме добре. Посрещахме добре, успяхме да защитим много топки и се защитавахме добре. Особено във втория гейм ЦСКА имаше своите шансове, но ние контролирахме през по-голямата част от срещата и смятам, че напълно заслужено спечелихме. Какво ще стане във втория мач? Всеки мач е различен. Можем да дадем още малко в атака, но след 3:0 като резултат в първа плейофен мач, не мога да не съм доволен. Сега трябва да си починем и да излезем пределно мотивирани във втория мач“, каза наставникът на Левски Николай Желязков.

Утре е първата среща във втория полуфинал между Локомотив Авиа и Нефтохимик е утре от 19,30 часа в Пловдив.

Втората среща между ЦСКА и Левски е в неделя (5-и април от 19:00 часа в зала „Христо Ботев“.

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

