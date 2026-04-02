Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Донски се класира за четвъртфинал на двойки на "Чалънджър 100" в Менорка

Донски се класира за четвъртфинал на двойки на "Чалънджър 100" в Менорка

  • 2 апр 2026 | 20:27
  • 971
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, победиха Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия) със 7:5, 3:6, 12-10 за час и 44 минути на корта.

Двубоят беше изключително равностоен. След като си размениха по един сет, в шампионския тайбрек Донски и Бантия изостанаха с 2:5, но след пет поредни точки направиха обрат - 7:5. След това те пропиляха три мачбола, спасиха мачбол при 10:9 за съперниците им и със серия от три успешни разигравания успяха да затворят мача.

Следващите им съперници са представителите на домакините Давид Вега Ернандес и Бенямин Лопес.

Българинът заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки на АТП, в която заема 110-а позиция тази седмица.

На сингъл Донски загуби във финалния кръг от квалификациите.

Следвай ни:

