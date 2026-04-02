Иван Иванов и Леонид Шейнгезихт приключиха участието си на турнир в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара, а Леонид Шейнгезихт допусна поражение на полуфиналите на двойки.

17-годишният Иванов отстъпи пред поставения под номер 2 в схемата и 317-и в световната ранглиста Джефри Бланкано (Франция) с 2:6, 0:6. Срещата продължи 64 минути.

Българинът загуби първите три гейма в мача, успя да намали пасива си на 2:3, но съперникът му взе следващите девет гейма и спечели мача.

Преди тази среща Иван Иванов постигна шест поредни победи, като през миналата седмица триумфира с титлата на турнира за мъже от същия ранг в Тарагона (Испания).

Леонид Шейнгезихт и Беноа Торк (Белгия) пък загубиха на полуфиналите на двойки с 5:7, 3:6 от вторите поставени Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела) за 77 минути игра.

Двамата изостанаха с 1:4 в началото на мача, успяха да изравнят при 4:4, но в крайна сметка загубиха първия сет с 5:7. Във втората част Шейнгезихт и Торк пропиляха пробив аванс, а след 3:3 не успяха да вземат нито един от следващите три гейма и приключиха участието си в турнира.