Девойките на България по футбол стартираха с победа Европейските квалификации

Девойките на България по футбол до 17 години стартира европейските квалификации с робеда, след като надделя с 2:0 над Босна и Херцеговина.

След нулево равенство през първото полувреме, момичетата на селекционера Троян Радулов вкараха и двата гола през втората част в рамките на 7 минути. Авена Атанасова откри резултата в 53-ата минута, след като Лора Василева пресече пас на босненките и й подаде. Самата Василева оформи крайното 2:0 в 60-ата минута след ефектно попадение.

Всички мачове в групата на България се играят на стадиона в Углевик (Босна и Херцеговина), а третият тим в потока е Украйна. Именно срещу този съперник е втората среща на България на 5-и април.

Регламентът е такъв, че победителят от групата ще се състезава в Лига А на следващата кампания и тогава ще може да се бори за участие на финалите.