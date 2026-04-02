Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в световните квалификации

Баскетболистът на Чикаго Булс Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за френския национален отбор в предстоящия през лятото квалификационен прозорец за Световното първенство през 2027 година.

Крилото заяви пред вестник L'Equipe, че "се ангажира да бъде там" и се надява, че "всички ще бъдат на разположение", настоявайки, че тимът на Франция трябва да се прегрупира след разочароващото си отпадане на последния Еврошампионат, когато беше елиминиран от Грузия на осминафиналите.

"След случилото се миналото лято е важно всички да се държим заедно", каза още Гершон Ябуселе, който бе капитан на представителния състав по време на ЕвроБаскет 2025.

Франция обаче може да се сблъска с някои отсъствия, тъй като центърът на Анадолу Ефес Венсан Поарие разкри, че все още не е сигурно, че ще бъде на разположение поради здравословното си състояние.

"Моят приоритет остава здравето ми, защото сезонът е дълъг. Напълно съм концентриран върху лечението на коляното ми, особено това лято. Ако се върна в добра форма и ме повикат, ще отида. Засега нямам конкретни планове или амбиции. Основното е да се чувствам по-добре", обясни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages