Янаки Милев ще играе на полуфиналите на двойки на турнир в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под номер 4 в схемата, победиха на четвъртфиналите италианците Филипо Бордони и Аугусто Вирджили с 6:2, 6:4 за 71 минути

Милев и Хенинг поведоха с 2:0 в началото на мача, а след още един пробив спечелиха първия сет. Двамата пропиляха пробив аванс във втората част, но направиха още един брейк, за да триумфират.

За място на финала двамата ще играят срещу други представители на домакините - Пиетро Марино и Даниеле Рапанета.