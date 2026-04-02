Барселона разпродаде "Камп Ноу" за безсмислен реванш

За пореден път привържениците на Барселона подкрепиха клуба, след като изкупиха всичките билети за днешния мач женския тим срещу Реал Мадрид (19:45 часа). При това става дума за над 62 000 места - капацитет, с който стадионът функционира от известно време насам.

Това е реванш от четвъртфиналите в дамската Шампионска лига, и то при положение, че жените на Барса разгромиха големия си враг с 6:2 в първата среща като гости, заради което днешният двубой е протоколен. Независимо от това феновете на каталунците се обединиха в идеята да подкрепят финансово любимия си клуб.

Освен това запалянковците на “блаугранас” се подготвят за нов успех, тъй като само за последните малко повече от два месеца жените на Барса на четири пъти сразиха “колежките” си от Реал Мадрид при голова разлика 15:2.

Мачът е паметен за женския тим, защото е първи за него на “Камп Ноу” след повторното му отваряне след стартирането на ремотните дейности.

Дни преди мача вече бяха изкупени над 35 000 билета, а с напредването на времето останалите налични места също бяха разпродадени. Най-евтините билети, които започваха от 25 евро, бяха първите, които свършиха, докато останалите, с цени от 40 евро нагоре, също бяха бързо изчерпани. Дори зоните с най-високи цени, като централната трибуна или ВИП местата, чиито цени достигаха значителни суми, са напълно разпродадени.