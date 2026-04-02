Новиков и Милов отново тренират с останалите национали по борба

  • 2 апр 2026 | 16:23
  • 1370
  • 2
Днес, 2 април, към заниманието на националния отбор по борба в класически стил на базата в "Дианабад" се включиха олимпийският шампион от Париж Семен Новиков (кат. до 87 кг) и двукратният европейски шампион Кирил Милов (кат. до 97 кг), след като почти година бяха извън тима заради отказ да тренират централизирано, а не с личния си тим.  В българския отбор са и още двама от борците на ЦСКА - Стефан Григоров (кат. до 55 кг) и Светослав Николов (кат. до 82 кг), съобщават още от bTV Sport.

"Направихме компромиси. Тук сме да тренираме. От двете страни ще се направят компромиси. Намерихме някакъв общ език и се надявам да представяме България по най-добрия начин. Целият управителен съвет е информиран. Надям се да сме здрави и да участваме на европейското. Може да има малко напрежение, мина доста време, но ние сме спортисти на такова ниво, че да се справяме и се надявам, че не ни повлиява", обясни Милов пред bTV.

Националите се подготвят за европейското първенство, което ще се проведе от 20 до 26 април в Тирана, Албания.

