Васил Стефанов: Най-силният ни мач

Гигант (Съединение) победи у дома Марица (Милево) с 1:0. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Васил Стефанов, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

Гигант се справи с Марица (Милево)

„Това беше най-силният ни мач от началото на пролетния полусезон. Владеехме инициативата, притежавахме топката. Доволен съм от старанието на футболистите, характера, който демонстрираха, атакувахме, пресирахме. Направихме всичко това срещу много силен отбор. Това показва, че имаме още неразкрит потенциал, който ще продължим да развиваме. Мястото ни е по-напред в класирането. Демонстрираното срещу Марица (Милево) ще го правим във всеки следващ двубой, като домакин и при гостуванията, без значение кой е съперникът“.