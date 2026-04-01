Васил Стефанов: Длъжници сме на феновете

Днес, Гигант (Съединение) приема Марица (Милево). Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Труден мач. Съперникът достигна до финалната фаза на турнира за купата на Аматьорската лига. Представя се добре и в първенството ни. Това показва, че трябва да сме пределно концентрирани в предстоящия двубой. Надявам се добрите си игри да остойностим с положителни резултати. Излизаме за победа. Длъжници сме на нашите фенове в домакинските двубои“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на тима от Съединение.