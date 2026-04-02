  2 апр 2026 | 14:20
Изабелла Шиникова достигна до четвъртфиналите в Египет

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата българка разгроми във втория кръг квалификантката Кая Найзер (Словения) с 6:2, 6:0. Двубоят продължи само 62 минути.

Шиникова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втория не даде нито гейм на словенката.

За място на полуфиналите тя ще спори с победителката от мача между петата поставена Виктория Милованова (Русия) и квалификантката Гала Иванович (Сърбия).

По-късно днес Шиникова ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), поставени под номер 1 в схемата при дуетите, ще се изправят срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

