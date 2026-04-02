Президентът на БФ Волейбол получи награда "Златен трикольор" от Пресклуб "България" за отлично сътрудничество и по повод 60-годишнината на Любо Ганев.

"Имаме място за "Волейболен дом" в София с 2 или 3 игрища и една от тях да е за 2500 зрители. Целта е да има и още една тренировъчна зала и отворена за абсолютно всички. Трябва да има и хотелска част с 60-80 стаи, офис на федерацията, фитнес... Целта е като вземем квалификация за голямо първенство да можем да настаним там всички отбори и всичко да е на едно място. За сега това е идеен проект. Водим разговори. Това беше моята мечта, за да може да оставим нещо след нашето управление. Ние търсим партньори, с които да растем заедно. Търсим партньори от общините, от медиите, както и феновете да са неизменна част от нас. Искаме да работим по иден партньор в бранш, с който да работим", заяви Любо Ганев.