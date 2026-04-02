Любо Ганев: Мачът България - Полша ще се играе поне пред 10 000 българи

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев получи поредна награда. Той ще бе награден за кръгла годишнина и заслуги от Пресклуб "България".

Президентът на БФ Волейбол получи награда "Златен трикольор" от Пресклуб "България" за отлично сътрудничество и по повод 60-годишнината на Любо Ганев.

"Обмисляме нов формат на Демакс-лигата. Ръководството на федерацията са няколко човека, които само дават, а не взимат. Страхотна нужда имаме от зали. Минимумът е 10 зали с по 2 игрища. Страхотен наплив имаме на деца, които искат да играят, след големия успех. БФВ е единствената федерация на балканите, която няма Дом на волейбола. Касае се за 15-20 милиона евро за всичко тава", заяви вицепрезидентът на БФВ Петър Кънев

"Тази година изтичат договорите с нашите партньори на Националната волейболна лига. Сега преговаряме за продължаване на договорните ни отношение. Ще имаме по-високи финансови възможности. Ще се опитаме да направи 100% възможност за видеочек за всеки един двубои. Изключително много ще заложим на съвместната работа с колегите от БФВ. Направили сме предложение към УС на БФВ за получаване на точки на клубовете и според това всеки клуб ще получава средства от НВЛ. Надяваме се да започнем да излъчваме и още повече мачове, които да излъчваме на живо от НВЛ. Надявам се да имаме 100% излъчване на Супер Волей. Освен това, ще се опитаме да даваме на живо и двубоите от Висша лига. Налагането на младите състезатели също е една от целите ни", заяви президентът на НВЛ Живко Желев.

"Миналата година бе много успешна за БФВ. Но вече гледаме в бъдещето. Отново ще проведем "Турнир на талантите" в Стара Загора. Благодаря на БФВ и на клубовете в България, че направиха всичко възможно, за да могат националните ни състезателки да могат да тренират и да постигнат успехи", заяви координаторът на всички национални отбори на България Николай Иванов.

"Спортният календар на мъжкия национален отбор, както и при всички останали държавни отбори вече са почти ясни. Изчакваме още някои жребии, за да е всичко на 100%", добави Николай Иванов.

"Преди една седмица проведохме редовно Общо събрания, на което отчетохме какво сме направили. Имаме рекорден бюджет 8 135 000 евро, който е повече от наши приходи. Това е вторият най-голям бюджет у нас след футбола. Надявам се да можем да обезпечим абсолютно всичко. Абсолютно всички национални отбори са подсигурени с всичко, от което имат нужда", заяви Любо Ганев.

"Имаме място за "Волейболен дом" в София с 2 или 3 игрища и една от тях да е за 2500 зрители. Целта е да има и още една тренировъчна зала и отворена за абсолютно всички. Трябва да има и хотелска част с 60-80 стаи, офис на федерацията, фитнес... Целта е като вземем квалификация за голямо първенство да можем да настаним там всички отбори и всичко да е на едно място. За сега това е идеен проект. Водим разговори. Това беше моята мечта, за да може да оставим нещо след нашето управление. Ние търсим партньори, с които да растем заедно. Търсим партньори от общините, от медиите, както и феновете да са неизменна част от нас. Искаме да работим по иден партньор в бранш, с който да работим", заяви Любо Ганев.

"Интересът към Евроволей 2026 е огромен. Ако всичко е наред, то трябва да изиграем 7 мача пред българска публика. Сигурен съм, че България ще играе пред пълна зала "Арена София" от 12 500 зрители. Интересът към първенството е огромен. За един ден. За мача България - Полша вече билети няма. За България - Португалия останаха към 100 билета. За двубоя със Северна Македония има още 2000 билета. За 1/4-финалите все още има доста билети. От Полша ни се обадихме и им продадохме билети за ложи с по 24 места. Най важното е, че България ще играем пред пълна публика. Мачът България - Полша ще се играе поне пред 10 000 българи. Да се надяваме, че поляците не са изкупили всичко останали...", допълни президентът на БФ Волейбол.

Снимки: Startphoto