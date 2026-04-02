Олимпийският шампион Даниел Уифън обмисля да смени Калифорния с Дъблин

Ирландският олимпийски шампион Даниел Уифън заяви, че ще напусне новата си тренировъчна база в Калифорния и вероятно ще се завърне в Дъблин, ако не постигне желаните времена на предстоящото открито първенство на Ирландия в Бангор този месец.

24-годишният плувец, известен с това, че не крие мислите си, се премести миналата година от дългогодишната си база в университета "Лъфбъро“ във Великобритания в "Кал Бъркли“, където тренира и брат му близнак Нейтън.

Уифън претърпя операция от апендицит през 2025 г. и сподели как това, заедно с лични проблеми и преместването в САЩ, е повлияло на представянето му за известно време. Той се завърна в басейна за Европейското първенство в малък басейн в Полша през декември, където спечели три медала.

Промяната от Великобритания е дошла, защото той е започнал да се съмнява, че програмата в "Лъфбъро“ все още е подходяща за него, ако иска да продължи да плува по-бързо. Явно обаче все още не е напълно убеден, че Калифорния е правилното място.

"Когато отидох в Калифорния, беше като отваряне на очите, всичко беше съвсем ново“, обясни той. "Всичко изглеждаше, че работи.“

"Сега, след като съм там от известно време, е добре да видя дали наистина работи, и точно това ще преценя на квалификациите. Ще бъда много честен с всички, ако не плувам бързо следващата седмица, няма да остана в Калифорния.“

Уифън ще се състезава в обичайните си три дисциплини – 400 м, 800 м и 1500 м, както и на 200 м. Целта му е да плува под 14:40, под 7:42 и около 3:44 съответно в първите три от тях. Ако това се случи, чудесно. Ако не...

"Ако съм около тези времена, под или около личните си рекорди, тогава е страхотно. Това очевидно означава, че тренировките работят, а ако не работят, тогава трябва да реша какво ще правя след това.“

"Не знам как ще плувам следващата седмица заради тренировките. Е, знам, че ще бъда бърз, но кой знае колко бърз? Така че, като казвам това, просто ви споделям какво мисля в момента.“

"И честно казано, ако наистина искате да знаете какво мисля, вероятно обмислям да се върна в Дъблин, ако нещата не се получат. Това ми се върти в главата, но ще видим. Ако плувам изключително бързо в Бангор, тогава решението ми ще бъде взето.“

Адаптацията към новия начин на живот в и извън басейна в Щатите е била едновременно вълнуваща и предизвикателна. Една от най-простите, но съществени промени е фактът, че американците се състезават в ярдове, а не в метри.

Това е фундаментална промяна за всеки плувец, а дори и по-слънчевият климат е изисквал свикване за човек, който е обичал да плува в дъжда и "тежката работа“, която е съпътствала тренировките по-близо до дома.

"Когато плувам в Калифорния, бих казал, че мотивацията идва от това, че съм там с много бърза тренировъчна група и всички се тласкаме напред. Докато в "Лъфбъро“ усещах, че мотивацията е по-скоро вътрешна – влизах в басейна, защото исках да побеждавам.“

"Исках да постигна всички тези неща, докато сега усещам, че групата ме тласка да плувам бързо, което ми харесва, но мисля, че искам да си върна част от онази вътрешна мотивация. Така че ще видя как ще мине следващата седмица, но с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, след като приключа със състезанията.“

Основната идея зад всичко това е проста: ако нещо не работи за него, той ще търси по-добра алтернатива. Уифън има отлични отношения от години с новия директор по високи постижения на Swim Ireland, Анди Рийд.

Независимо от пътя, целта никога не се променя: следващата Олимпиада през 2028 г.

"Мисля за спечелването на три златни медала в Лос Анджелис всеки ден, всеки път, когато вляза във водата. Напомням си го всеки път, представям си хората, срещу които се състезавам, въпреки че не знам кои ще бъдат те, защото всяка година се появява някой нов.

Беше като с мен в Париж или през 2023 г., когато бях този изгряващ състезател. Винаги има някой по-млад, който идва. Винаги трябва да ги разучиш, но аз ще съм ги разучил до момента, в който дойде времето. Готов съм да се състезавам. Такъв съм си.

Бих казал, че през годините всъщност станах доста адаптивен.“