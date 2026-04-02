  Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Италия

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Италия

  • 2 апр 2026 | 13:12
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Италия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи във втория кръг Ипек Йоз (Турция) с 6:4, 6:0 за час и 47 минути.

Българката поведе с 4:1 в началото на мача, а при 5:3 сервираше за спечелване на първия сет. Денчева допусна пробив за 5:4, но веднага отговори с рибрейк, за да спечели първата част. Националката доминира тотално във втория сет и го спечели с убедителното 6:0.

В първия кръг на основната схема Денчева елиминира третата поставена и номер 267 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия), а преди това постигна и две победи в квалификациите.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу победителката от мача между 19-годишната Елизавета Котляр (Украйна) и 32-годишната Мартина Тревисан (Италия).

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

