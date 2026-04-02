Кормие отвърна на критиките от Диаз: Реалността е, че винаги си бил средна работа

Даниел Кормие уверява, че няма проблем с Нейт Диаз, но когато бива атакуван вербално, няма как да не отговори.

По време на участие в подкаста на Тео Вон, Диаз реши да нападне Кормие за работата му като коментатор и анализатор. Той заяви, че членът на Залата на славата на UFC сигурно завижда, че не е изкарал толкова пари през кариерата си, и го нарече „шибана озлобена кучка, която анализира битки“. В сряда Кормие отвърна на удара, като припомни на Диаз, че е заслужил позицията си на коментатор с шампионски постижения, след като е печелил титли в две различни дивизии на UFC.

„Мисля, че Нейт Диаз реагира на това, което казах за битката му с Майк Пери, а именно, че съм развълнуван, защото знам точно какво представлява“, заяви Кормие в своя YouTube канал. „Той каза, че се преструваме, че знаем всичко, когато в действителност не е така. Аз не знам всичко. Не знам всичко за битките, но работата ми е да се опитам да образовам хората, които може би не са толкова близо до спорта, колкото мен, за това как изглеждат нещата в октагона. Всички си мислим, че гледаме и знаем какво се случва, но в действителност има детайли в битките, които се познават на съвсем друго ниво. Това е. Това е моята работа. На Нейт очевидно не му харесва, когато си вършим работата. Говоря за мен, Доминик Круз, Майкъл Биспинг, Пол Фелдър, всички тези различни хора“, добави той.

Кормие обаче не спря дотук и припомни на Диаз, че има огромна разлика между техните кариери.

„Нека направим едно сравнение“, обърна се Кормие към Диаз. „Джон Джоунс. Стипе Миочич. Това е. Коджи Оиши, Хермес Франка, Клей Гуида, Джо Стивънсън, Грей Мейнард, Рори Макдоналд, Бенсън Хендерсън, Джош Томсън, Рафаел дос Аньос, Конър Макгрегър, Хорхе Масвидал, Леон Едуардс. Това са 13 пъти. 13 загуби от 13 различни души. А ето моите. Ето от кого съм губил – от двама души. За мен е трудно да си представя как губиш от 13 души в спорта, който си избрал. Когато аз загубих тези битки, бях в средата и края на 30-те си години и само двама успяха да ме победят. Ти си губил от 13 души. Губил си мачове, когато си бил на 20 години. Бил си в абсолютния си атлетичен разцвет, в спорта, който си избрал, и си бил побеждаван многократно от всички тези хора. Аз се държах уважително. Но ти си губил от 13 души. В спорта, който си избрал! За мен това е лудост! Вчера казах, че е невъзможно. Някой ме поправи и каза, че не, не е невъзможно. Можеш да загубиш толкова много пъти.“

Разбира се, Диаз има право на своето мнение, но Кормие просто не разбира как може да отправя подобни тиради, без да погледне сериозно в огледалото и кариерата, която е изградил.

„Държиш се така, сякаш си ядосан, защото някой говори, че си средна работа“, каза Кормие. „Реалността е, че си средна работа. Винаги си бил. Но си изкарал много пари. Това е добре! Но си средна работа. Можеш да говориш каквото си искаш, но това никога няма да промени факта, че не можем да се върнем назад във времето и да те направим по-добър, отколкото си бил. Нападаш Хабиб Нурмагомедов. Не сте на едно ниво. Хабиб никога не трябваше да ти обръща внимание. Никога нямаше да стигнеш до него. Нападаш Джъстин Гейджи. Нападаш моя човек Дъстин Порие. Целиш се твърде високо. Всички тези момчета имаха титли. Остави го.“

„Нейт, може би трябваше да плачеш повече и тогава щяхме да си помислим, че те е грижа за победите и загубите“, каза Кормие. „Може би ако плачеше, Нейтън, нямаше да приемаш толкова спокойно загубите. Аз плаках, защото за мен загубата беше като смърт. Затова плаках. Ти не плачеш. Отиваш на афтърпарти, излизаш с приятели. В събота те побеждават, а в понеделник отново говориш, сякаш си най-добрият в света. Може би ако плачеше, щяхме да си мислим, че те е грижа и че победата и загубата наистина имат значение, защото, казвам ти, при теб не изглежда така.“

Относно евентуална бъдеща среща с Диаз, Кормие обещава, че с удоволствие би изяснил нещата с него лично, но не се опитва да превърне тази словесна война в грозен уличен бой.

„Мразя, когато трябва да правя това“, каза амаериканецът. „Аз не изпитвам неприязън към Нейт Диаз, но това са истинските ми чувства. Така се чувствам спрямо Нейт и бих му казал същото в лицето. И знаете ли какво? Няма да подскачам наоколо и да се правя, че ще се бия с него на улицата, заобиколен от антураж от хора, които крещят и хвърлят разни неща. Няма да правя всичко това. Но ако ме попитате в лицето какво мисля за него и кариерата му, ще му кажа, че е средна работа. Защото точно такъв беше. Спечелил си 21 битки и си загубил 13. За човек като мен това изглежда невъзможно. Може би не е, но за мен изглежда невъзможно“