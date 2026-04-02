Ето как ще се готвят националните отбори на България за Лигата на нациите

  2 апр 2026 | 12:57
Координаторът на националните отбори на България по волейбол Николай Иванов разкри как ще протече подготовката на представителните ни тимове за мъже и жени преди участието им в Лигата на нациите през това лято.

И двата отбора ще се съберат в началото на месец май, като мъжете отново ще се готвят в Самоков, а жените – в София.

За женският ни състав, който ще бъде воден от Марчело Абонданца, са предвидени няколко контроли срещи преди първия турни от Лигата на нациите, който ще се проведе през юни в Бразилия. Първо на 22, 23 и 24 май предстоят три проверки в България срещу отбора на Швеция, който в момента е воден от бившия селекционер на „лъвиците“ Лоренцо Мичели. Николай Иванов изрично подчерта, че тези проверки са организирани изцяло благодарение на статута на Абонданца и тежестта на неговото име в световния волейбол.

След тези проверки тимът ни ще се носи към Аржентина за нови проверки преди първия турнир, който ще бъде в Бразилия от 3 до 7 юни.

Любо Ганев: Мачът България - Полша ще се играе поне пред 10 000 българи

Подготовката на мъжкият ни отбор пък предвижда ново участие в силния международен турнир „Силезия къп“ в Полша. В него отборът ни участва и преди година, а сега поканата идва както заради контактите между Джанлоренцо Бленджини, така и поради факта, че „лъвовете“ вече са в друга орбита след второто си място на Световното първенство.

От БФ Волейбол не съобщиха за предвидени допълнителни проверки преди първия турнир от Лигата на нациите, който ще бъде в Бразилия от 10 до 14 юни.

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

