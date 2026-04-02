Ето как ще се готвят националните отбори на България за Лигата на нациите

Координаторът на националните отбори на България по волейбол Николай Иванов разкри как ще протече подготовката на представителните ни тимове за мъже и жени преди участието им в Лигата на нациите през това лято.
И двата отбора ще се съберат в началото на месец май, като мъжете отново ще се готвят в Самоков, а жените – в София.
За женският ни състав, който ще бъде воден от Марчело Абонданца, са предвидени няколко контроли срещи преди първия турни от Лигата на нациите, който ще се проведе през юни в Бразилия. Първо на 22, 23 и 24 май предстоят три проверки в България срещу отбора на Швеция, който в момента е воден от бившия селекционер на „лъвиците“ Лоренцо Мичели. Николай Иванов изрично подчерта, че тези проверки са организирани изцяло благодарение на статута на Абонданца и тежестта на неговото име в световния волейбол.
След тези проверки тимът ни ще се носи към Аржентина за нови проверки преди първия турнир, който ще бъде в Бразилия от 3 до 7 юни.
Подготовката на мъжкият ни отбор пък предвижда ново участие в силния международен турнир „Силезия къп“ в Полша. В него отборът ни участва и преди година, а сега поканата идва както заради контактите между Джанлоренцо Бленджини, така и поради факта, че „лъвовете“ вече са в друга орбита след второто си място на Световното първенство.
От БФ Волейбол не съобщиха за предвидени допълнителни проверки преди първия турнир от Лигата на нациите, който ще бъде в Бразилия от 10 до 14 юни.
