Водачът в схемата Бен Шелтън наниза 21 аса и се класира за четвъртфиналите в Хюстън

Поставеният под номер 1 в схемата Бен Шелтън се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP 250 в Хюстън. В среща от втория кръг американецът, който е шампион за 2024 година, победи китаеца Чжъчжън Чжан със 7:6(5), 7:6(3) за час и 55 минути игра.

Шелтън реализира впечатляващите за клей корт мач 21 аса и завърши с общо 40 печеливши удара при само 25 непредизвикани грешки. Неговият противник, който в момента е на 263-то място в световната ранглиста, също показа много високо ниво на сервис, като реализира 12 аса и не загуби нито веднъж подаването си.

Така и двата сета трябваше да се решат в тайбреци. В първия от тях Чжан имаше преимущество, водейки с 5:2 точки, но Шелтън взе следващите пет разигравания, за да измъкне първата част. Във втория тайбрек американецът нямаше такива проблеми, не допусна минипробив и го взе със 7:3 точки.

Top seed in top top form 👏@BenShelton secures a spot in the QF's with a 7-6(5), 7-6(3) victory over Zhang.@mensclaycourt | #USClay pic.twitter.com/uqtFXKhx9s — ATP Tour (@atptour) April 2, 2026

На четвъртфиналите Шелтън ще играе с аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, който спечели с категоричното 6:2, 6:0 срещу Макензи МакДоналд от САЩ.

В друг мач от втория кръг четвъртият поставен Томи Пол трябваше да прави обрат срещу парагваеца Адолфо Даниел Вайехо, за да го отстрани след 3:6, 6:4, 6:4. Срещата се оказа много трудна за Пол, който изоставаше с 1:3 гейма в решителния трети сет, но успя да спечели пет от следващите шест гейма, за да запише първата си победа на червена настилка от "Ролан Гарос" през миналата година, където достигна до четвъртфиналите.

За място на полуфиналите Пол ще играе с аржентинеца Томас Мартин Етчевери, който се справи с австралиеца Алекс Болт след 6:7(5), 6:0, 6:3.

Снимки: Gettyimages