  Водачът в схемата Бен Шелтън наниза 21 аса и се класира за четвъртфиналите в Хюстън

Водачът в схемата Бен Шелтън наниза 21 аса и се класира за четвъртфиналите в Хюстън

  • 2 апр 2026 | 08:45
Поставеният под номер 1 в схемата Бен Шелтън се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP 250 в Хюстън. В среща от втория кръг американецът, който е шампион за 2024 година, победи китаеца Чжъчжън Чжан със 7:6(5), 7:6(3) за час и 55 минути игра.

Шелтън реализира впечатляващите за клей корт мач 21 аса и завърши с общо 40 печеливши удара при само 25 непредизвикани грешки. Неговият противник, който в момента е на 263-то място в световната ранглиста, също показа много високо ниво на сервис, като реализира 12 аса и не загуби нито веднъж подаването си.

Така и двата сета трябваше да се решат в тайбреци. В първия от тях Чжан имаше преимущество, водейки с 5:2 точки, но Шелтън взе следващите пет разигравания, за да измъкне първата част. Във втория тайбрек американецът нямаше такива проблеми, не допусна минипробив и го взе със 7:3 точки.

На четвъртфиналите Шелтън ще играе с аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, който спечели с категоричното 6:2, 6:0 срещу Макензи МакДоналд от САЩ.

В друг мач от втория кръг четвъртият поставен Томи Пол трябваше да прави обрат срещу парагваеца Адолфо Даниел Вайехо, за да го отстрани след 3:6, 6:4, 6:4. Срещата се оказа много трудна за Пол, който изоставаше с 1:3 гейма в решителния трети сет, но успя да спечели пет от следващите шест гейма, за да запише първата си победа на червена настилка от "Ролан Гарос" през миналата година, където достигна до четвъртфиналите.

За място на полуфиналите Пол ще играе с аржентинеца Томас Мартин Етчевери, който се справи с австралиеца Алекс Болт след 6:7(5), 6:0, 6:3.

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 416
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 601
  • 0
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1258
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 960
  • 0
Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:11
  • 793
  • 0
Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

  • 5 апр 2026 | 15:25
  • 829
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52715
  • 209
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205541
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29950
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35649
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12220
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47093
  • 43