Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Последният в НХЛ с изненадващ успех срещу лидера в класирането в мач с 14 гола

Последният в НХЛ с изненадващ успех срещу лидера в класирането в мач с 14 гола

  • 2 апр 2026 | 08:29
  • 1702
  • 0

Заемащият последното място в класирането в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Ванкувър Канъкс постигна изненадваща победа с 8:6 при гостуването си на лидера в общото класиране в Лигата Колорадо Аваланш.

С основна заслуга за успеха на канадския тим беше Брок Босер, който беше замесен в половината от головете на своя тим. Той записа хеттрик и направи една асистенция, а освен него точни бяха още Макс Сасон, Джейк ДеБръск, Маркус Петерсон и разписалият се на два пъти Теди Блуегер.

За домакините с попадения се отчетоха Нейтън Маккинън, Габриел Ландеског, Паркър Кели, Брент Бърнс и Сам Малински, който прониза два пъти стражът на Ванкувър Кевин Ланкинен. За Маккинън неговото попадение беше под №50 за сезона.

Въпреки това поражение Колорадо продължава да държи комфортна първа позиция в Лигата с актив от 108 точки (74 мача) и аванс от цели осем пункта пред най-близките си преследвачи. В същото време съставът на Ванкувър, който официално беше елиминиран от плейофите, продължава да е на дъното на класирането в НХЛ с едва 52 пункта (74 мача) и изоставане от 16 спрямо следващия отбор пред него (Чикаго Блекхоукс).

За Колорадо сезонът ще продължи с събота (4 април) от 22:00 часа българско време с гостуване на Далас Старс, който е най-близкият преследвач на „лавините“ както в Централната дивизия, така и в общото класиране в НХЛ. За Ванкувър пък предстои гостуване на Минесота Уайлд, а двубоят между двата тима е тази нощ от 3:00 часа сутринта българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 901
  • 0
  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 352
  • 0
  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 930
  • 0
  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 542
  • 0
  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 717
  • 0
  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52710
  • 209
  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205537
  • 856
  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29944
  • 130
  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35646
  • 20
  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12220
  • 4
  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47091
  • 43