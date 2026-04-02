Последният в НХЛ с изненадващ успех срещу лидера в класирането в мач с 14 гола

Заемащият последното място в класирането в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Ванкувър Канъкс постигна изненадваща победа с 8:6 при гостуването си на лидера в общото класиране в Лигата Колорадо Аваланш.

С основна заслуга за успеха на канадския тим беше Брок Босер, който беше замесен в половината от головете на своя тим. Той записа хеттрик и направи една асистенция, а освен него точни бяха още Макс Сасон, Джейк ДеБръск, Маркус Петерсон и разписалият се на два пъти Теди Блуегер.

За домакините с попадения се отчетоха Нейтън Маккинън, Габриел Ландеског, Паркър Кели, Брент Бърнс и Сам Малински, който прониза два пъти стражът на Ванкувър Кевин Ланкинен. За Маккинън неговото попадение беше под №50 за сезона.

Въпреки това поражение Колорадо продължава да държи комфортна първа позиция в Лигата с актив от 108 точки (74 мача) и аванс от цели осем пункта пред най-близките си преследвачи. В същото време съставът на Ванкувър, който официално беше елиминиран от плейофите, продължава да е на дъното на класирането в НХЛ с едва 52 пункта (74 мача) и изоставане от 16 спрямо следващия отбор пред него (Чикаго Блекхоукс).

За Колорадо сезонът ще продължи с събота (4 април) от 22:00 часа българско време с гостуване на Далас Старс, който е най-близкият преследвач на „лавините“ както в Централната дивизия, така и в общото класиране в НХЛ. За Ванкувър пък предстои гостуване на Минесота Уайлд, а двубоят между двата тима е тази нощ от 3:00 часа сутринта българско време.

