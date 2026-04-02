Треньорът на Селта подписа нов договор

Селта обяви официално удължаването на договора на старши треньора Клаудио Хиралдес. Новият контракт на специалиста ще го задържи в клуба от Виго до лятото на 2028 година.

Хиралдес пое Селта през 2024 година, като преди това натрупа опит в клубната академия, където водеше юношеските формации. Под негово ръководство тимът се представя стабилно в испанската Ла Лига.

Към момента Селта заема шесто място в класирането с актив от 41 точки. Отборът е записал 10 победи, 11 равенства и 8 загуби от началото на сезона.

Като футболист Клаудио Хиралдес е бил част от школата на Реал Мадрид, а в професионалната си кариера е играл за отбори като Понтеведра, Оренсе и Корухо.