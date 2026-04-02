Арсенал следи нападател на Леверкузен

Арсенал следи тийнейджър от Байер (Леверкузен), твърди Sky в Германия. Става въпрос за нападателя Кристиан Кофане. Камерунецът впечатли срещу „топчиите“ и в двата мача, след които Леверкузен бе елиминиран с общо резултат 1:3 на осминафиналите на Шампионската лига.

Няколко други водещи английски клуба и Реал Мадрид също се интересуват от 19-годишния футболист.

Ръководството на Байер се очаква да поиска между 60 и 70 милиона евро това лято за камерунския национал. Шефовете на Леверкузен са във връзка с агента на Кофане относно бъдещето му.

Нападателят е отбелязал 7 гола и е дал 8 асистенции в 39 мача във всички състезания за германците този сезон.

Снимки: Imago