Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
Арсенал следи нападател на Леверкузен

  • 2 апр 2026 | 00:53
  • 3116
  • 1
Арсенал следи тийнейджър от Байер (Леверкузен), твърди Sky в Германия. Става въпрос за нападателя Кристиан Кофане. Камерунецът впечатли срещу „топчиите“ и в двата мача, след които Леверкузен бе елиминиран с общо резултат 1:3 на осминафиналите на Шампионската лига.

Няколко други водещи английски клуба и Реал Мадрид също се интересуват от 19-годишния футболист.

Ръководството на Байер се очаква да поиска между 60 и 70 милиона евро това лято за камерунския национал. Шефовете на Леверкузен са във връзка с агента на Кофане относно бъдещето му.

Нападателят е отбелязал 7 гола и е дал 8 асистенции в 39 мача във всички състезания за германците този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Водещи Новини

