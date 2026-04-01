Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Хунин

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 6 в схемата българка победи представителката на домакините Луна Мария Синали с 6:3, 6:0 за час и 36 минути на корта.

Топалова поведе с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, след което спечели седем поредни гейма и спечели мача.

За нея това е втора победа в надпреварата, след като в първия си двубой разгроми Луиза Фулана (Бразилия) с 6:3, 6:0.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между Гина Фейстел (Полша) и номер 4 Виктория Босио (Аржентина).