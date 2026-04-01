Бадоса не мисли да спира с тениса

Испанската тенисистка Паула Бадоса обясни защо няма планове да спира с тениса.

„Мисля за това всеки ден... Но точно в този момент се появява нещо още по-силно и мощно – все още вярвам в себе си“, цитира думите на Бадоса от Punto de Break.

28-годишната испанка отбеляза, че все още дълбоко обича спорта си.

„Имам толкова много страст към тениса, че я усещам всеки път, когато стъпя на корта. Настръхвам, независимо къде играя, просто обичам да преживявам тези моменти“, добави тя.

Бадоса е спечелила четири титли на сингъл от WTA. Тя е на 113-то място в света, а най-добрата ѝ позиция е второто място през 2022 г.