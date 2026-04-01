  3. Иван Иванов стартира с победа на сингъл в Испания

Иван Иванов стартира с победа на сингъл в Испания

  1 апр 2026 | 19:41
Иван Иванов стартира с победа на сингъл в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов стартира с победа на сингъл на турнира по тенис на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара, а Леонид Шейнгезихт ще играе на полуфиналите на двойки. Иванов победи без проблеми в първия си мач квалификанта Деней Васерман (Нидерландия) с 6:2, 6:0 за 49 минути на корта.

След 2:2 в първия сет той спечели десет поредни гейма и затвори мача.

Това е шеста поредна победа за Иванов на сингъл, който през миналата седмица триумфира с титлата на турнира за мъже от същия ранг в Тарагона (Испания). В следващия крг той ще играе срещу поставения под номер 2 в схемата Джефри Бланкано (Франция).

Леонид Шейнгезихт и Беноа Торк (Белгия) победиха на четвъртфиналите представителите на домакините Хави Паломар и Алваро Серано с 3:6, 6:2, 12-10 за 78 минути.

В шампионския тайбрек двамата спасиха един мачбол, но със серия от три поредни точки в края спечелиха мача.

В спор за място на финала Шейнгезихт и Торк ще имат за съперници вторите поставени Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела).

На сингъл Леонид Шейнгезихт, който премина успешно квалификациите след три победи, загуби от Игнасио Париска (Венецуела) с 0:6, 0:6.

