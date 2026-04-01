Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Нант

Българката Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант, Франция, с награден фонд 40 хиляди долара. В среща от втория кръг тя победи с категоричното 6:2, 6:0 рускинята Кира Павлова, която е 364-та в ранглистата и със 124 места пред нея.

Енчева обаче бе категорично по-добрата тенисистка на корта в днешния ден. Тя започна да взима инициативата във втората половина на първия сет, когато осъществи два пробива.

Вторият сет също стартира с пробив за българката, а решителният момент се оказа вторият гейм, в който Енчева отрази три възможности за рибрейк. Това сякаш пречупи Павлова и до края на мача рускинята не взе още нито един гейм.

На четвъртфиналите 19-годишната Енчева ще срещне победителката от мача между поставената под номер 1 в схемата Мона Бартел от Германия и нидерландката Стефани Вишер.

По-рано днес за четвъртфиналите в Нант се класира и друга българка - Елизара Янева. За място на полуфиналите тя ще спори с Йелине Вандром от Белгия.