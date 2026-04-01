  3. Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Нант

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Нант

  • 1 апр 2026 | 18:49
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Нант

Българката Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант, Франция, с награден фонд 40 хиляди долара. В среща от втория кръг тя победи с категоричното 6:2, 6:0 рускинята Кира Павлова, която е 364-та в ранглистата и със 124 места пред нея.

Енчева обаче бе категорично по-добрата тенисистка на корта в днешния ден. Тя започна да взима инициативата във втората половина на първия сет, когато осъществи два пробива.

Вторият сет също стартира с пробив за българката, а решителният момент се оказа вторият гейм, в който Енчева отрази три възможности за рибрейк. Това сякаш пречупи Павлова и до края на мача рускинята не взе още нито един гейм.

На четвъртфиналите 19-годишната Енчева ще срещне победителката от мача между поставената под номер 1 в схемата Мона Бартел от Германия и нидерландката Стефани Вишер.

По-рано днес за четвъртфиналите в Нант се класира и друга българка - Елизара Янева. За място на полуфиналите тя ще спори с Йелине Вандром от Белгия.

Още от Тенис

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 403
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 583
  • 0
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1247
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 945
  • 0
Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:11
  • 792
  • 0
Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

  • 5 апр 2026 | 15:25
  • 810
  • 2
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51965
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204710
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29406
  • 129
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34920
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11348
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46432
  • 43