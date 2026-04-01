  Sportal.bg
  2. Тенис
  Росица Денчева стартира с победа в основната схема на турнира в Санта Маргерита ди Пула

Росица Денчева стартира с победа в основната схема на турнира в Санта Маргерита ди Пула

  • 1 апр 2026 | 18:03
Росица Денчева стартира с победа в основната схема на турнира в Санта Маргерита ди Пула

Росица Денчева започна с победа в основната схема на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.  Българката, която преодоля и квалификации, спечели в първия кръг срещу третата в схемата Дженифър Руджери от Италия с 2:6, 7:5, 6:3. Мачът започна лошо за българката, която загуби първите четири гейма и отстъпи първия сет с 2:6.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, но в неговия край Денчева спечели за трети път подаването на съперничката си и изравни след 7:5. В решителния трети сет пробивите отново следваха един след друг, но след като Денчева задържа подаването си за 4:3, тя проби отново за 5:3 и с това сломи съпротивата на 267-мата в света Руджери.

Във втория кръг националката на България за "Били Джийн Кинг къп" ще играе с туркинята Ипек Оз.

Другата българка в основната схема Денислава Глушкова отстъпи с 4:6, 2:6 пред румънката Оана Симон и приключи участието си.

Росица Денчева отпадна в надпреварата на двойки. Българката и Бианка Елена Барбулеску (Румъния) отстъпиха с 4:6, 2:6 пред чехкините Юлие Пащикова и Юлие Щруплова за 77 минути игра.

Денчева и Барбулеску имаха преднина от 3:1 и 4:3 с пробив в първия сет, но загубиха последните три гейма . Във втората част чехкините спечелиха три поредни гейма от 3:2 до 6:3 и се класираха за четвъртфиналите.

Още от Тенис

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

