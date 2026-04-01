Росица Денчева стартира с победа в основната схема на турнира в Санта Маргерита ди Пула

Росица Денчева започна с победа в основната схема на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара. Българката, която преодоля и квалификации, спечели в първия кръг срещу третата в схемата Дженифър Руджери от Италия с 2:6, 7:5, 6:3. Мачът започна лошо за българката, която загуби първите четири гейма и отстъпи първия сет с 2:6.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, но в неговия край Денчева спечели за трети път подаването на съперничката си и изравни след 7:5. В решителния трети сет пробивите отново следваха един след друг, но след като Денчева задържа подаването си за 4:3, тя проби отново за 5:3 и с това сломи съпротивата на 267-мата в света Руджери.

Във втория кръг националката на България за "Били Джийн Кинг къп" ще играе с туркинята Ипек Оз.

Другата българка в основната схема Денислава Глушкова отстъпи с 4:6, 2:6 пред румънката Оана Симон и приключи участието си.

Росица Денчева отпадна в надпреварата на двойки. Българката и Бианка Елена Барбулеску (Румъния) отстъпиха с 4:6, 2:6 пред чехкините Юлие Пащикова и Юлие Щруплова за 77 минути игра.

Денчева и Барбулеску имаха преднина от 3:1 и 4:3 с пробив в първия сет, но загубиха последните три гейма . Във втората част чехкините спечелиха три поредни гейма от 3:2 до 6:3 и се класираха за четвъртфиналите.