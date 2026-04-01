България с официално име за треньор на Купата на нациите по електронни спортове

Националният отбор по електронни спортове на България ще бъде воден от Павел "Pafi" Зарков по време на Купата на нациите по електронни спортове. Турнирът ще се проведе В столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Зарков се занимава с участващия в Балканското първенство по League of Legends - Magaza Esports, и управлението на Winstreak Bootcamp.

Grateful for the trust. Excited to step in as Bulgaria’s National Team Manager @ENC_EN and committed to building the strongest possible national representation 🇧🇬

Time to unite. Time to get to work.#ENC2026 #EWCF #Bulgaria https://t.co/PiHeOW4Gas pic.twitter.com/4mm3qWzMuC — Pavel “Pafi” Zarkov (@pafi_lol) March 26, 2026

"Много съм благодарен за доверието. Развълнуван съм да встъпя в ролята на нациоален мениджър на България и съм отдаден на изграждането на възможно най-силното национално представителство. Време е за обединение. Време е за работа", написа той в социалните мрежи.