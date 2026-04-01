България с официално име за треньор на Купата на нациите по електронни спортове

Националният отбор по електронни спортове на България ще бъде воден от Павел "Pafi" Зарков по време на Купата на нациите по електронни спортове. Турнирът ще се проведе В столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Зарков се занимава с участващия в Балканското първенство по League of Legends - Magaza Esports, и управлението на Winstreak Bootcamp.
"Много съм благодарен за доверието. Развълнуван съм да встъпя в ролята на нациоален мениджър на България и съм отдаден на изграждането на възможно най-силното национално представителство. Време е за обединение. Време е за работа", написа той в социалните мрежи.