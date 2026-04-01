Елизара Янева на 1/4-финал в Нант след обрат

Националката на България за „Били Джийн Кинг къп" Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Янева направи обрат и победи с 6:7(10), 6:4, 6:3 осмата поставена и №232 в световната ранглиста Синю Гао (Китай). Срещата продължи два часа и 26 минути.

Българката навакса ранен пробив пасив в първия сет, който беше решен в драматичен тайбрек. В него Янева пропусна един сетбол, отрази шест сетбола в полза на Гао, но в крайна сметка загуби с 10:12 точки.

Янева поведе с пробив за 4:3 във втората част, допусна рибрейк при 4:4, но спечели следващите два гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Българката поведе с 2:0 в решаващата трета част, допусна изравняване при 3:3, но със серия от три поредни спечелени гейма триумфира с поредната си впечатляваща победа от началото на годината.

За място на полуфиналите Янева ще играе срещу победителката от мача между втората поставена Вероника Подрез (Украйна) и шампионката при девойките от US Open Йелин Вандроме (Белгия).

Друга националка на България, Лидия Енчева, ще играе по-късно днес срещата си от втория кръг на сингъл. 19-годишната Енчева ще се изправи срещу 21-годишната рускиня Кира Павлова, която е №364 в световната ранглиста. Преди този мач Енчева постигна две победи в квалификациите и една в основната схема.

