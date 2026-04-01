Тодор Манев: Сред най-силните са

Днес, едноименния тим на Димитровград приема отбора на Ямбол. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Знаем, че всеки мач до края на сезона ще е тежко изпитание. Предстоящото е срещу един от най-силните отбори. В някои от предишните двубои показахме, че можем да се справяме успешно. Важното е да опитваме да го демонстрираме постоянно. Хубаво е, че съперника залага на футболните аргументи. Трябва да изиграем 90-те пределно концентрирани, защото срещу нас са изпълнители, които могат да ни накажат във всеки момент“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.