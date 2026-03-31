Интрига до последно, но Латвия все пак остава в лига "С"

Тимът на Латвия ще участва в лига “С” на Лига на нациите и през новия сезон на надпреварата, след като се спаси от изпадане. В директен плейоф отборът за втори път победи Гибралтар с 1:0 - този път на свой терен. Загубилият състав пък пропусна възможността за промоция и ще продължи да се бори в лига “D”.

През миналата седмица латвийците бяха спечелили пак с 1:0 като гости, но на реванша интригата се запази до самия край, тъй като попадението падна секунди преди изтичането на добавеното време на втората част. Точен беше централният защитник Антонийс Черномордийс.

Преди това домакините доминираха, но шансове имаха и гостите, които ако бяха повели, вероятно щеше да наложи да се играят продължения.

Така през идната есен в Лига на нациите Латвия ще е в група С2 в компанията на Черна Гора, Армения и Кипър. Гибралтар пък ще е в D1 заедно с Малта и Андора.