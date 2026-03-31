  3. Силна Мария Колева със 17 точки, Прая Клуб тръгна с победа в плейофите в Бразилия

Силна Мария Колева със 17 точки, Прая Клуб тръгна с победа в плейофите в Бразилия

Силна Мария Колева със 17 точки, Прая Клуб тръгна с победа в плейофите в Бразилия

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) започнаха с победа в плейофите на бразилската Суперлига. Колева и компания биха категорично като домакини Сеси Волей (Бауру) с 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) в първия мач от 1/4-финала помежду им, игран през изминалата нощ.

По този начин Прая Клуб поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача. Втората среща между двата тима ще бъде в петък (3 април) от 00,30 часа през нощта българско време.

Мария Колева изигра много силен мач за Прая Клуб и стана най-полезна със 17 точки (44% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +13) за победата.

Опитната Адениция Силва добави още 15 точки (6 блока! и 64% ефективност в атака - +5) за успеха.

За тима на Бауру Росланди Акоста реализира 15 точки (2 блока, 35% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +13), а американката Ниа Рийд и Касиели Клементе завършиха с 10 и 9 точки.

Любо Ганев за Борислав Михайлов: Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) на полуфинал в Русия

Нася Димитрова и Гънма на плейофи в Япония

Алекс Грозданов: Волейболът е спорт №2 в България, веднага след футбола!

Руси Желев MVP, Денис Карягин с 11 точки, Мачерата ще играе в плейофите в А2

Мартин Божилов: Отказах се преди среброто и малко съжалявам

Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

