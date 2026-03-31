Люксембург ще бъде първият съперник на България в Лигата на нациите

  • 31 март 2026 | 20:59
  • 240
  • 0
Люксембург ще бъде първият съперник на България в Лигата на нациите

България ще започне участието си в новото издание на Лигата на нациите с мач срещу Люксембург, който трябва да се изиграе на 26 септември на наш терен. Това стана ясно, след като тимът от Великото херцогство победи у дома Малта с 3:0 в реванша от от плейофа за изкачване/изпадане между дивизии "C" и "D". С общ резултат 5:0 Люксембург остава в трета дивизия.

Люксембург спечели първия двубой с 2:0, а днес взе отново преднина в 20-ата минута, когато Венсан Тил получи на далечната греда от Синани и прокара топката между краката на стража на гостите. В добавеното време домакините можеха да удвоят преднината си, след като спечелиха дузпа. Синани обаче изпълни лошо и Бонело спаси удара му от бялата точка.

В 51-вата минута обаче Данел Синани се реабилитира за пропуска си и все пак направи 2:0. Сатариано сгреши, Барейро намери с пета нападателя на Санкт Паули, който премина покрай Бонело и прати топката във вратата му.

В 64-тата минута Мбонг получи втори жълт картон и остави Малта с човек по-малко. Шест минути след това резервата Томас Морейра получи извеждащо подаване от Корач и стреля добре в далечния ъгъл за 3:0.

Така с общ резултат 5:0 Люксембург си гарантира оставането в трета дивизия и ще играе в група 4, в която са България, Исландия и Естония.

Малта имаше доста добри възможности, но така не успя да ги реализира.

