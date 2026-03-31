Зираатбанк стана първият полуфиналист в Шампионската лига

Турският отбор Зираатбанк (Анкара) стана първия полуфиналист в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже, за този сезон. Воденият от Мустафа Каваз тим се наложи категорично у дома над полския Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) в срещата-реванш от 1/4-финала помежду им, играна тази вечер пред над 3600 зрители. Втори съдия на мача беше българинът Добромир Добрев.

Така след две победи с по 3:0 гейма Зираатбанк се класира за исторически първи път за финалната четворка на Шампионската лига в Торино.

Там на полуфиналите турският тим очаква победителя от 1/4-финала между миналогодишния финалист Алурон КМК Варта (Заверче) и италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов в състава.

Най-полезен за Зираатбанк беше Нимир Абдел-Азиз с 12 точки (2 аса и 45% ефективност в атака - +7) и бе обявен за MVP на мача. Тревор Клевено добави още 10 точки (1 блок и 53% ефективност в атака - +8) за победата.

За тима на Ресовия единствено Карол Бутрин завърши с двуцифров актив - 16 точки (2 блока, 1 ас и 54% ефективност в атака - +11).

