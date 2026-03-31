Петър Александров: Напусна ни една голяма личност! Почивай в мир, Бобка!

Бившият национал и участник на Световното първенство в САЩ през 1994-та година Петър Александров също изказа съболезнованията си относно кончината на Борислав Михайлов пред Sportal.bg. Легендарният страж почина по-рано днес на 63-годишна възраст.

Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

“Изключително тъжен ден, в който ни напусна една голяма личност с огромна заслуга както за българския, така и за световният футбол! С голямо уважение във ФИФА и УЕФА! Само хубавите спомени ще ни останат с нашия приятел и капитан. Почивай в мир Бобка, със сигурност няма да те забравим. Поклон пред паметта му”, заяви Александров.

