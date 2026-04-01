Нова вълнуваща нощ в НБА

Днес е поредната вълнуваща нощ в НБА. Предстои да се изиграят нови седем мача. Някои от тях крият и сериозен заряд. Тук може да проследите развитието им в реално време.

Нощта започва със сблъсъка между Орландо Меджик и Финикс Сънс в 02:00. Мачът е важен и за двата тима, които се борят за директно място в плейофите, съответно на Изток и на Запад, така че очакваме да хвърчат искри.

В 02:30 следва двубой между Бруклин Нетс и Шарлът Хорнетс. Тук мачът е по-важен за гостите, които все още имат надежда за директно класиране за плейофите.

В 03:00 програмата предвижда три двубоя по едно и също време. В първия от тях ще видим страхотен сблъсък между два от лидерите на Изток - Детройт Пистънс и Торонто Раптърс.

Тогава играят и Милуоки Бъкс и Далас Маверикс в мач само за чест.

Третият двубой по същото време противопоставя Хюстън Рокетс и Ню Йорк Никс, като също очакваме да бъде оспорвано.

В 05:30 Лос Анджелис Лейкърс е домакин на Кливланд Кавалиърс, като и тук очакваме здрава битка между два от фаворитите в двете конференции.

Накрая е оставен двубоят на Лос Анджелис Клипърс и Портланд Трейлблейзърс, който е с начален час 06:00.