Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

От ФК Копенхаген официално обявиха назначаването на Бо Свенсон като треньор на отбора. Датският специалист наследява поста от сънародника си Якоб Нееструп, който беше уволнен снощи.

ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

Подобно на своя предшественик, 46-годишният наставник също е играл в столичния гранд като футболист. Бившият централен защитник обаче стартира треньорската си кариера в последния си клуб като играч. Става въпрос за Майнц 05, където водеше няколко различни юношески състава. Дебюта си като наставник в мъжкия футбол пък Свенсон направи в Лиферинг, който е дубълът на РБ Залцбург. След това той се завърна в Майнц 05, но този път начело на първия състав, където се задържа близо три години. Последният му отбор пък беше друг представител на Бундеслигата - Унион (Берлин), откъдето си тръгна в края на 2024 година.

“Чест е да се завърна в моя любим клуб и да бъда начело на Копенхаген. Приемам задачата смирено, но и уверено. Знам с какво мога да допринеса и приемам отговорността с отворени очи и с ясно съзнание за предизвикателствата и възможностите. Необходима е промяна, като трябва да си възвърнем стабилността и радостта от играта, за да могат феновете отново да ни припознаят. Убеден съм, че можем да успеем, и гледам напред към съвместната работа с играчите и щаба. Нямам търпение да стъпя на пълния “Паркен” и да поздравя феновете”, заяви радостният Свенсон пред клубния сайт.

Копенхаген завърши едва на седмо място в редовния сезон на датското първенство с 29 точки от 8 победи, 5 равенства и 9 загуби. Така в момента тимът участва в плейофните мачове за определянето на изпадащите, като е на второ място в групата от шест отбора. Освен това “лъвовете” са със седем загуби и едно реми в последните си осем шампионатни срещи.

Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

УЕФА замразява цените на билетите за Евро 2028 - в рязък контраст с политиката на ФИФА

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

