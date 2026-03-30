Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

От ФК Копенхаген официално обявиха назначаването на Бо Свенсон като треньор на отбора. Датският специалист наследява поста от сънародника си Якоб Нееструп, който беше уволнен снощи.

Подобно на своя предшественик, 46-годишният наставник също е играл в столичния гранд като футболист. Бившият централен защитник обаче стартира треньорската си кариера в последния си клуб като играч. Става въпрос за Майнц 05, където водеше няколко различни юношески състава. Дебюта си като наставник в мъжкия футбол пък Свенсон направи в Лиферинг, който е дубълът на РБ Залцбург. След това той се завърна в Майнц 05, но този път начело на първия състав, където се задържа близо три години. Последният му отбор пък беше друг представител на Бундеслигата - Унион (Берлин), откъдето си тръгна в края на 2024 година.

“Чест е да се завърна в моя любим клуб и да бъда начело на Копенхаген. Приемам задачата смирено, но и уверено. Знам с какво мога да допринеса и приемам отговорността с отворени очи и с ясно съзнание за предизвикателствата и възможностите. Необходима е промяна, като трябва да си възвърнем стабилността и радостта от играта, за да могат феновете отново да ни припознаят. Убеден съм, че можем да успеем, и гледам напред към съвместната работа с играчите и щаба. Нямам търпение да стъпя на пълния “Паркен” и да поздравя феновете”, заяви радостният Свенсон пред клубния сайт.

Копенхаген завърши едва на седмо място в редовния сезон на датското първенство с 29 точки от 8 победи, 5 равенства и 9 загуби. Така в момента тимът участва в плейофните мачове за определянето на изпадащите, като е на второ място в групата от шест отбора. Освен това “лъвовете” са със седем загуби и едно реми в последните си осем шампионатни срещи.