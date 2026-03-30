  3. ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

  30 март 2026 | 01:37
ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

Датският гранд ФК Копенхаген официално обяви раздялата със своя старши треньор Якоб Нееструп. Специалистът, който спечели титли с отбора и като футболист, и като наставник, напуска поста си след серия от незадоволителни резултати.

„Проведохме добър и честен диалог относно ситуацията и сме напълно съгласни с извода: стигнахме до края на едно ползотворно сътрудничество и ФК Копенхаген се нуждае от нов старши треньор. Заемаме осмо място в класирането на Суперлигата, така че сме много далеч от реализирането на спортните си амбиции“, се казва в изявлението.

Хенрик Мьогелмозе, председател на компанията Parken Sport & Entertainment, която е собственик на клуба, също коментира решението: „Днес не се сбогуваме с когото и да е и това е трудно решение, дори и да е правилното. Това не е сбогом, защото Неес е един от нас и е оставил огромна следа в историята на ФК Копенхаген. Всички сме му много благодарни за неговата отдаденост и всеотдайност към клуба".

Якоб Нееструп пое „лъвовете“ през 2022 г. и под негово ръководство тимът стана шампион на Дания и спечели националната купа. Като футболист той също е печелил тези два трофея със столичния отбор.

Снимки: Gettyimages

