Очаквайте на живо: Панатинайкос - Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос се изправят срещу Панатинайкос тази вечер в супердерби от гръцкото първенство. Срещата от 23-ия кръг на Баскет лига в Telekom Center Athens в гръцката столица започва в 19:00 часа българско време.

Олимпиакос е убедителен лидер в класирането с 20 победи от 20 мача. Панатинайкос пък показва неочаквания колебания на вътрешната сцена и е с баланс 17-4 на втората позиция.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Везенков и компания вече победиха веднъж в шампионата този сезон големия си противник. Грандът от Пирея нанесе на "зелените" и две поражения в Евролигата, като е с 11 поредни успеха срещу ПАО в най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент. На финала за купата на Гърция обаче Панатинайкос записа единствената си победа над Олимпиакос през сезона дотук.