Левски (Карлово): Нашите фенове са най-голямата ни сила

  • 30 март 2026 | 13:14
ВК Левски – 2005 (Карлово) изказа своята благодарност към феновете си и Община Карлово за топлото посрещане и признанието към труда на отбора.

Преди седмица волейболистите на Красимир Петров спечелиха промоция за участие във второто ниво на шампионата - Висшата лига след победа над ВК Айтос във финала в А НВГ. Вчера те бяха посрещнати по шампионски и получиха от името на кмета Благодарствен адрес.

По-рано тази година отборът стигна до полуфинал за Купа Висша лига в първия си сезон след завръщане след 17-годишна пауза.

Ето какво написаха от клуба:

"Благодарим на всички наши партньори за доверието и подкрепата — без вас този успех нямаше да бъде възможен!

Най-голямата ни сила обаче сте ВИЕ – нашите верни фенове. Вашата енергия, вяра и подкрепа ни водеха напред във всеки мач и ни дадоха криле да достигнем върха.

Тази титла е за всички вас!

Състав на ВК „Левски – 2005“ Карлово: Андреа Иванов – капитан, Пламен Георгиев, Тодор Ников, Александър Славов, Георги Бирбочуков, Димитър Генов, Цветко Куздов, Александър Бодуров, Людмил Бенов, Пресиян Георгиев, Мартин Йотов, Калоян Копчев, Кристиян Тачев, Пламен Паунов. Треньори: Красимир Петров и Ивайло Петров."

