Българин триумфира с Купата на Швейцария

Централният блокировач Милослав Димов и тимът на Амрисвил триумфираха с Купата на Швейцария. Воденият от Хуан Мануел Серамалера отбор се наложи над Волей Нефелс с 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:20) в големия финал на надпреварата във Винтертур.

27-годишният Димов, който в предходните два сезона игра в Дея спорт (Бургас), се появи на терена за кратко в третия гейм, след което в решителната четвърта част бе титуляр. За времето си на игралното поле той записа 1 точка.

Най-резултатен бе Етиен Шалк с 26 точки (4 аса, 2 блокади). За MVP бе отличен капитанът Илия Голдрин, който отбеляза 12 точки (1 ас). За съперника Пабло Кабанас се отчете с 25 точки (1 блокада).