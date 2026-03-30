  Виктория Томова загуби позиции, Ива Иванова с най-голям прогрес

Виктория Томова загуби позиции, Ива Иванова с най-голям прогрес

  • 30 март 2026 | 11:08
  • 281
  • 0
Виктория Томова загуби позиции, Ива Иванова с най-голям прогрес

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста на WТА. 31-годишната софиянка вече е на 169-ото място с актив от 424 точки след отпадането си в квалификациите на WTA 1000 турнира в Маями.

Втората ракета на България Елизара Янева прогресира з пет места и вече е 236-а с 296 пункта на сметката й. Лиа Каратанчева също се изкачва - с три позиции до №288 с 231 точки.

Сред българките най-голям скок в класирането си отчита 19-годишната Ива Иванова, която се изкачи с 43 места до 667-ото, след като достигна финала на турнир в Египет.

Водачка в класацията е Арина Сабаленка (Беларус) с 11025 точки, след като защити титлата си в Маями и постигна т.нар. „Съншайн Дъбъл“ (бел. ред. титли в Индиън Уелс и Маями през същата година). Елена Рибакина (Казахастан) запази втората си позиция, а Коко Гоф (САЩ) се изкачи на третото място след изиграния финал срещу Сабаленка.

