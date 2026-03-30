Васил Терзиев: София ще пише история с Джиро д’Италия на 10 май

  • 30 март 2026 | 10:56
„София е готова да посрещне Джиро д’Италия и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история - бъдете част от нея“, прикани всички жители и гости на София кметът Васил Терзиев.

Столицата се подготвя да бъде домакин на финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia) - събитие от световен мащаб, което ще привлече вниманието на стотици милиони зрители. В последните дни символичното присъствие на талисманчето на надпреварата по улиците на града създаде настроение и засилва усещането за предстоящия голям спортен празник.

В дните до състезанието София ще предложи програма от съпътстващи събития, които ще превърнат града в сцена на големия спорт.

“Кулминацията ще бъде финалът на третия етап, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата”, допълва Терзиев и приканва всички хора да бъдат част от празничната атмосфера.

Вече са активни и официалният сайт, както и Facebook събитието, където може да се следи актуална информация за програмата и подготовката.

Във връзка с провеждането на събитието и необходимостта от осигуряване на безопасна и качествена инфраструктура, Столичната община предприема действия по обновяване и обезопасяване на ключови пътни участъци на територията на града.

Предвидени са ремонтни дейности, както следва:

• бул. „Самоковско шосе“ - в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път;

• бул. „Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За него тече процедура по съгласуване, след което ще бъде предоставена допълнителна информация;

• бул. „Цар Освободител“ - в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

Допълнително, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път.

Екипи на Столичната община извършиха обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите.

