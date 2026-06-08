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Александра Тоткова със седма позиция на Световната купа по спортно катерене

  • 8 юни 2026 | 05:23
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Александра Тоткова със седма позиция на Световната купа по спортно катерене

Българката Александра Тоткова се класира на седмо място на Световната купа по спортно катерене в Прага, където между 3-ти и 7-и юни се проведе състезанието за мъже и жени в две от дисциплините - боулдър и трудност.

Това е първа надпревара в чешката столица с две дисциплини, което е и генерална репетиция за Световното първенство през 2027 г. То ще се проведе в Бърно.

Тоткова, за която това беше първо участие за сезона в официално международно състезание, започна силно състезанието в Прага, като последователно в квалификацията и полуфинала зае трето място. На финала българската представителка успя да постигне резултат 18+, с което зае седмата позиция. Другата българка Вероника Игнатова, която е дебютантка в Световната купа, се класира на 69-то място.

Българските състезатели на Световната купа при мъжете бяха в дисциплината боулдър, където заеха: Николай Русев 35-то, Слав Киров - 55-то място сред 102 състезатели.

Във временното класиране за Световната купа 2026 след първите четири кръга Русев е 27-ми с 480 точки, Слав Киров е 30-ти с 426 точки. При жените в трудността след едно участие в двете проведени Световни купи досега Александра Тоткова е 17-та.

Следващият кръг от Световната купа ще се проведе в Инсбрук от 17 до 21 юни отново в двете дисциплини боулдър и трудност.

Преди това Николай Русев ще вземе участие в Европейското първенство - боулдър за юноши и девойки в Сукоро, Унгария на 11-14 юни, където за последен път ще има възможност да се състезава при юношите до 21 години. В Закопане (Полша) на 13 юни ще се проведе Европейското първенство за юноши и девойки в дисциплината скорост, където България ще бъде представена при юношите от Борис Бечев - U19 и Лъчезар Даскалов - U17.

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