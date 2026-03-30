Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

Баскетболна Америка не спа през изминалата нощ, но не заради НБА. "Мартенската лудост" отново оправда името си, напомняйки на всички за невероятното напрежение и вълнение, които носят мачовете, решени в последните моменти.

Университетът Кънектикът Хъскис се класира за Финалната четворка на NCAA първенството след невероятен завършек в четвъртфиналния сблъсък срещу един от топфаворитите за трофея Дюк Блу Девълс. В дуел между университети, които заедно имат 11 титли, победителят беше решен от изстрел на Брейлън Мълинс от девет метра, само 0,3 секунди преди края, за крайното 73:72. С тази победа Кънектикът си осигури полуфинален мач срещу Илинойс, където пък играе синът на србъската легенда Педраг Стоякович - Андрей Стоякович.

Завършекът беше като на филм. Мнозина биха казали, че това е бил отчаян ход, тъй като Кънектикът нямаше нито време, нито по-добра опция от изстрел от дистанция, въпреки че стрелбата им от тройката не вървеше през целия мач (само 23 процента успеваемост).

Дюк водеше с три точки разлика десет секунди преди края. Сайлас Демари-младши застана на линията за наказателни ударии вкара само веднъж - 70:72. В следващата атака Кейдън Бузър загуби контрол над топката, а именно Демари я пресече, подаде на Мълинс, който стреля на принципа "всичко или нищо". И вкара, за класиране на полуфиналите на престижното университетско състезание.

Санта Клара и Александър Гавалюгов не стигнаха до първа победа от 30 години в "Мартенската лудост"

Този изход беше напълно неочакван. Дюк, отборът с най-добър резултат в редовната част на сезона, имаше преднина от цели 19 точки през първото полувреме, а на почивката се оттегли с плюс 15. В историята на това състезание нито един отбор, който е имал 15 или повече точки преднина на полувремето, не е губил мача. До снощи резултатът беше 134:0.

А след това се появи Брейлън Мълинс. За да бъде още по-невероятно, това беше първата и единствена преднина на Кънектикът през целия мач. От друга страна, доминираха братята Бузър, Камерън и Кейдън. Първият отбеляза 27, а вторият 15 точки. Дюк в крайна сметка сам си е виновен, че няма да има възможност да повтори успеха от 2015 година, когато за последно спечели титлата. Тази загуба със сигурност ще ги преследва, защото им се повтори сценарият от миналата година, когато срещу Хюстън изпуснаха преднина от 14 точки.

Преди Мълинс да вкара невероятната тройка, Кънектикът беше носен на гръб от Тарис Рийд, който завърши мача с 26 точки и 9 борби. Въпреки че Рийд игра страхотно, ще се помни решаващият изстрел, който от отчаян се превърна в победен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages