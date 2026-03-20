Санта Клара и Александър Гавалюгов не стигнаха до първа победа от 30 години в "Мартенската лудост"

  20 март 2026 | 21:24
Отборът на университета Санта Клара, за който играе българският младежки национал Александър Гавалюгов остана на части от секундата от това да запише първа победа от 30 години насам в Мартенската лудост - плейофите на колежанското първенство по баскетбол в САЩ.

В мач от първия кръг на турнира, игран в Сейнт Луис, Санта Клара Бронкос отстъпи с 84:89 след продължение пред състава на Кентъки Уайлдкатс.

Гавалюгов и Санта Клара ще участват в „Мартенската лудост“
Гавалюгов и Санта Клара ще участват в „Мартенската лудост“

Санта Клара бе изключително близо до това да елиминира най-успешния отбор в историята на колежанския шампионат, след като Алън Грейвс вкара тройка за 73:70 само 2.4 секунди преди края на редовното време. Грейвс се откри на 45 градуса от дясно на нападението на Бронкос и бе намерен от Гавалюгов, за да даде преднина от три точки на тима си. Кентъки нямаше таймаут, а топката бе подаде към плеймейкъра на тима Отега Оуе, който направи два дрибъла, стигна до центъра на терена и вкара невероятна тройка с табло с изтичане на времето за 73:73.

В допълнителното време тройка на Гавалюгов даде преднина на Санта Клара, но в последната минута два опита за стрелба от тройката на българския баскетболист бяха блокирани от центъра на Кентъки Брандън Гарисън, което и двата случая осигури възможност на "дивите котки" за точки на бърза контраатака.

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Гавалюгов бе един от най-полезните играчи за своя отбор, въпреки че започна от пейката. Гардът завърши с 16 точки за 32 минути в игра, като добави още 6 борби и 5 асистенции. От съотборниците му повече точки вкараха единствено Илайджа Махи, който реализира 20, и Алън Грейвс, който завърши с 16.

За Кентъки над всички бе Отега Оуе с 35 точки.

В следващия кръг от Мартенската лудост Кентъки ще срещне победителя от двойката между Айова Стейт и Тенеси Стейт.

Снимки: Gettyimages

Волейбол, футбол, футзал и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Маями Хийт ще освободи гарда Тери Розиър преди старта на плейофите

Йован Попович напусна Ботев Враца и застана начело на Балкан

Лука Дончич отбеляза 60 точки при успеха на ЛА Лейкърс срещу Маями

Резултати в НБА

Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

Ботев попари Славия с късен гол

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

